"Начала действовать новая, более строгая рекомендация для тех, кто прибыл в Ирландию из Англии, Шотландии и Уэльса после 8 декабря", — говорится в сообщении на сайте службы здравоохранения.

Прибывшим из Великобритании рекомендуют оставаться в своей комнате как можно дольше и не выходить на улицу. На карантине нужно побыть две недели. В случае прибытия из любой другой страны и отсутствии симптомов заболевания самоизолироваться не нужно.

В Ирландии выявили более 80 тыс. заражений COVID-19, свыше 2 тыс. пациентов скончались.

Новый штамм коронавируса обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. По данным специалистов британского здравоохранения, новый штамм на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти приняли решение ввести максимально жёсткие — 4-го уровня — ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что принял решение о локдауне, учитывая распространение нового штамма COVID-19.

Ряд стран закрыл границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений.