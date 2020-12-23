"В 2021 году общее финансирование нацпроектов в крае составит около 30 млрд рублей. Планируем участвовать в новом нацпроекте "Туризм". Благодаря ему мы сможем рассчитывать на поддержку в развитии обеспечивающей инфраструктуры наших курортных территорий, в том числе коммунальной и дорожной", — сказал Кондратьев.

Глава региона принял участие в селекторном заседании Государственного совета под председательством Владимира Путина. Участники обсудили реализацию нацпроектов.

По словам губернатора, за два года — в 2019-2020 гг. — федеральный центр выделил краю почти 40 млрд рублей.

"Благодаря федеральной поддержке мы создали в регионе более полутора тысяч социально значимых объектов. Среди них образовательный комплекс "Сириус" в Сочи, три крупных школы на 3300 мест, более 300 парков и скверов. Раньше срока завершен нацпроект "Безопасные и качественные дороги". Построены водопроводы по нацпроекту "Чистая вода". С опережением графика ведется переселение из ветхого жилья", — отметил он.