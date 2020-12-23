"Для предстоящих праздников мы разработали методические рекомендации, это не требования. Они будут интерпретироваться в каждом субъекте в соответствии с той эписитуацией, которая там складывается. Мы рекомендуем сократить количество участников организованных мероприятий на открытом воздухе до 50 человек", — сказала Попова на брифинге в среду.

Роспотребнадзор считает, что наиболее эффективным и безопасным в этот период будет проведение мероприятий на открытом воздухе.

"Должны работать катки, горки, но здесь также важно, и это есть в методических рекомендациях, чтобы организация работы этих спортивных сооружений была таким образом построена, чтобы люди не контактировали между собой до расстояния заражения", — отметила Попова.

Для этого, по ее словам, необходимо правильно организовать проведение мероприятий на открытом воздухе. "Надо, чтобы люди не толпились ни в раздевалках, ни в пунктах проката. Хорошая организация — это залог безопасного проведения времени на открытом воздухе в таких объектах", — сказала глава Роспотребнадзора.

Также рекомендуется при организации туристических поездок и мероприятий соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, постоянно использовать санитайзеры.

В общественном транспорте Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекционные мероприятия чаще, чем обычно, так как востребованность транспорта в новогодние праздники будет выше, а также контролировать масочный режим.

Глава Роспотребнадзора отметила, что фудкортам в торговых центрах рекомендуется каждый три часа работы организовывать небольшие перерывы для проведения полной дезинфекции. Попова пояснила, что фудкорты — это место общения без масок, поэтому риски инфицирования коронавирусом возрастают.

По ее словам, в торговых центрах и магазинах дополнительными будут ежедневные уборки с дезинфекциями и в течение рабочего дня, и по его окончании.

Кроме того, Попова напомнила, что требования носить маски в общественных местах остается. "Это уже не рекомендация, это требование остается обязательным, его нужно соблюдать в помещениях, в транспорте и при массовых мероприятиях на улице, во всех остальных случаях на улице мы маску не требуем", сказала глава Роспотребнадзора.

Она подчеркнула, что "обязательность" мер будет приниматься в каждом субъекте РФ отдельно исходя из эпидемиологической ситуации.