"Мы видим, что многие туристы сформулировали условия, при которых они начнут путешествовать снова – это значительное сокращение числа инфекций в стране назначения, наличие вакцины и отсутствие карантина. С учетом начала вакцинации в ближайшем будущем мы надеемся на значительное оживление международного спроса уже в 2021 году", — цитируют ее в DZT.

Хедорфер отметила, что после пандемии в Германию первыми вернутся туристы из ближних стран. Она также добавила, что для европейских путешественников Германия — лидер в первую очередь в сегментах культурного и городского туризма, однако в год пандемии многие из знаковых событий не состоялись.

"Мы рассчитываем на то, что и Октоберфест, и рождественские ярмарки, снова пройдут в 2021 году", — сказала глава DZT.

По ее мнению, мировой туризм будет находиться в фазе восстановления как минимум до конца 2023 года, при этом ключевые рынки Европы возродятся быстрее остальных.

"Даже при условии успешного вывода на рынок противовирусных вакцин привычные турпотоки будут восстанавливаться достаточно медленно. Нас ждет постепенное наращивание мощностей пассажирских авиакомпаний и гостиничного бизнеса. По оценкам экспертов Tourism Economics, фаза восстановления продлится как минимум до конца 2023 года. Ключевые рынки Европы восстановятся быстрее остальных, в свою очередь отпускной туризм возродится быстрее, чем бизнес-путешествия", — считает Хедорфер.

Говоря о восстановлении туризма в Германию, она заметила, что в стране неплохо справляются со сложившейся из-за пандемии кризисной ситуацией, но въездной туризм зависит не только от самой Германии, но и от стран-поставщиков туристов.

"Поводы для оптимизма есть: миллионы людей ждут возможности снова беззаботно путешествовать и открывать для себя новые страны, что показывает ряд исследований. При этом Германию называют самым безопасным местом для путешествий с точки зрения риска заражения коронавирусом", — сообщила Хедорфер.

В 2019 году туристы совершили в Германии почти 500 млн ночевок, что на 3,7% больше, чем годом ранее.

Октоберфест – фольклорный фестиваль, ежегодно проводимый в Мюнхене, самое большое народное гуляние в мире. Праздник начинается во второй половине сентября и длится 16-18 дней. Октоберфест ежегодно собирает в Мюнхене около 6 млн посетителей. В 2019 году они выпили 7,3 млн литровых кружек пива, съели 124 быка и 29 телят.