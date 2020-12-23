Оба поезда будут отправляться с Московского вокзала Санкт-Петербурга.

Поезд сообщением Санкт-Петербург — Казань отправится из Санкт-Петербурга 29 декабря 2020 года в 17:25, прибытием в Казань 30 декабря 2020 года в 20:37.

В обратном направлении данный поезд отправится из Казани 9 января 2021 года в 1:00.

и прибудет в Санкт-Петербург 10 января 2021 года в 4:20.

Для поезда в сообщении с Псковом разработано удобное расписание в дневное время. Поезд Санкт-Петербург — Псков отправится 31 декабря 2020 года из Санкт-Петербурга в 16:05, прибудет в Псков в 20:50. По маршруту следования у поезда будут остановки на станциях Луга, Плюсса и Струги Красные.