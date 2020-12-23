В этом году из-за ограничений, связанных пандемией, организаторы ежегодной премии RBT&MA провели мероприятие в гибридном формате. Оффлайн-мероприятие принимал столичный отель Azimut Olympic, параллельно велась прямая онлайн-трансляция с места события. Гостями торжественной церемонии награждения стали сто представителей индустрии гостеприимства, профильных компаний, а также крупных российских и зарубежных корпоративных MICE-заказчиков.

Лучшей конгрессной гостиницей Москвы категории 5* назван отель "Золотое кольцо", 4* — "АЗИМУТ Москва Смоленская". В регионах лучшим отелем для проведения мероприятий стал челябинский "Гранд Отель Видгоф".

Лучшим конгрессно-выставочным или деловым центром назван культурно-выставочный комплекс "Синара Центр" в Екатеринбурге.

За лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма награждено агентство «Авиацентр», как лучший организатор конференций – всесезонный курорт "Игора" в Ленинградской области, как лучший организатор инсентив-программ – агентство организаций мероприятий "Ивент 8".

Лучшим business travel агентством названа компания "АэроГлобус Бизнес Трэвел", лучшим организатором виртуальных и онлайн мероприятий – группа компаний Mellennium E.M.S.

Лучшим конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE стало агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (Уральское конгресс-бюро).

За выдающийся вклад в развитие событийного и делового туризма в России награду получила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

"Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга" отмечено наградой за создание и продвижение программы "Амбассадоров Санкт-Петербурга". Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга награжден за проведение деловых мероприятий в онлайн формате.

Russian Business Travel & MICE Award – премия для лучших компаний и предприятий сферы делового туризма и MICE, которую в 2010 году учредили профессиональный журнал Business Travel и портал Conference.ru. Проводится при поддержке ТПП РФ и Ростуризма.