"Что касается 31 декабря, объявления его нерабочим... отдыхать не работать. У нас праздников много на Новый Год, одним больше одним меньше, наверное, не убудет от нас. Но 31-го, действительно, очень своеобразная работа, мягко говоря, организуются, поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать", — сказал Путин в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил, что "в соответствии с действующим законом мы не можем в эти сроки ввести это на федеральном уровне". В связи с этим Путин обратил внимание на предложение Неверова, и тем субъектам, где ещё такое решение не принято, рекомендовал сделать это.

"А со следующего года необходимо решение принять, чтобы организовать этот праздничный день на будущее на федеральном уровне", — сказал президент.