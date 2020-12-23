"7 млрд руб. у нас на эти перевозки субсидий. Мне кажется, этого мало — не кажется, я уверен, что этого мало. Можно планов иметь громадье — и до 2030 года, и еще на тысячу лет вперед, но гражданам сейчас надо летать", — сказал Путин в среду на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, ситуация с дорогими билетами на рейсы с Дальнего Востока в центральную часть страны и обратно продолжается с 1990-х годов. Чтобы сделать цены более доступными, государство выделяет авиаперевозчикам субсидии. Кроме того, "Аэрофлот" для покрытия убытков от дальневосточных рейсов использует так называемые "транссибирские роялти", которые получает за транзитные полеты над РФ от иностранных авиакомпаний.

Однако на фоне COVID-19 транссибирские перелеты сократились, а вместе с ними уменьшились и роялти, которые до пандемии приносили "Аэрофлоту" примерно $30 млн в год, отметил Путин. При этом спрос граждан на рейсы на Дальний Восток сохранился.

"Я понимаю, что бюджет сверстан, и все уже там подсчитано, тем не менее, обращаю ваше внимание как человека, курирующего эту сферу в правительстве, — обратился Путин к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, — а также председателя, министра транспорта, министра финансов на то, что нам нужно уделить больше внимания не только отдельным возрастным категориям граждан, проживающим на Дальнем Востоке — а всем, которые там живут. Надо над эти подумать, прошу вас это сделать".

Согласно проекту госбюджета на ближайшую трехлетку, на программу субсидирования перелетов с Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград в следующем году планируется выделить 3,8 млрд руб., что на 2 млрд руб. меньше, чем выделено на этот год. Воспользоваться перевозками по льготным ценам могут граждане РФ до 23 лет и старше 55 лет (мужчины — старше 60), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи. Программа перевозок действует круглый год.

На программу поддержки региональных авиаперевозок, минуя Москву, в бюджете-2021 предусмотрено 7,7 млрд руб. (в этом году было выделено 8,35 млрд руб.). При этом большую часть маршрутов будут софинансировать регионы. Льготными билетами в рамках этой программы могут воспользоваться любые категории граждан.