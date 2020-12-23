Установлено, что в апреле 2013 года между администрацией Ольхонского района и ООО "Улирба" заключен договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью более 25 га на 36 лет.

"Организация незаконно разместила на землях, непредназначенных для ведения туристической деятельности, в том числе на самовольно захваченных, общей площадью более 11 га, объекты туристической инфраструктуры базы отдыха "Улирба", — говорится в сообщении.

Прокуратура направила в Ольхонский райсуд иск с требованием обязать ООО освободить участки от турбазы. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Ответчик обжаловал это решение. В свою очередь апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

База отдыха "Улирба" расположена на берегу Малого моря Байкала в 250 км от Иркутска.