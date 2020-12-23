"Негативные прогнозы не сбылись. Но рынку невозможно было бы адаптироваться, если бы не меры поддержки, которые предложило правительство (отсрочка обязательств туроператоров до 31 декабря 2021 года и акция с кешбэком), а также роли регулятора, которую мы наблюдали в 2020 году", — сказала она на онлайн пресс-конференции.

По словам Ломидзе, с конца 90-х годов в России не было туристической администрации, которая настолько бы взаимодействовала с рынком в кризисной ситуации, слышала бы реальные проблемы, пыталась отстаивать интересы рынка и при этом не забывала о туристах. "Это большую роль сыграло для нашей туриндустрии, которая и сама по себе молодец", — отметила она.

Говоря о федеральных мерах поддержки туротрасли, эксперт напомнила, что их было 11, при этом 9 из них были направлены на поддержку только малых и средних предприятий (МСП).

"Стоит заметить, что их всех мер поддержки реально были востребованы только три – отсрочка, субсидии, кешбэк. И только одна из этих трех имела наибольший эффект, коренным образом повлияла на состояние рынка. Это постановление об отсрочке обязательств туроператоров. Она позволила рынку сохранить стабильность, позволила работать", — сказала Ломидзе.

На втором месте по эффективности и влиянию, по ее мнению, — акция с кешбэком. Эта немыслимая в докризисное время мера позволила поддержать продажи в низкий осенне-зимний сезон, несмотря на все ограничения, связанные с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что у крупных туроператоров благодаря акции Ростуризма с кешбэком продажи туров по России выросли на 40%. Россияне приобрели туров и проживания с кэшбеком на 6,5 млрд рублей (суммарно 1 и 2 окно продаж).

"И третья мера – субсидии на зарплаты, ей воспользовались 3% предприятий. Это неплохая цифра, но остальные меры поддержки в виде кредитов, снижения арендной платы были направлены на малые и средние компании. Крупные туроператоры и агентства были лишены мер поддержки на федеральном уровне", — отметила эксперт.

Она добавила, что на региональном уровне тоже были свои меры поддержки – например, кто-то встроился в программу кешбэка.

"Среди регионов Петербург пострадал больше всего, локдаун подкосил туркомпании. Именно в Санкт-Петербурге приняты меры по отмене налогов за 2020-2021 год, региональных налогов, которые должны выплатить предприятия туриндустрии. Налог на имущество, землю, транспортный. В общей сумме предполагается, что объем льгот составит 3,6 млрд рублей. Ни один регион на такие меры не пошел", — заметила Ломидзе.

В то же время, по ее словам, эти льготы не затрагивают туроператоров и турагентов, чье налогообложение касается только федеральных налогов, и на уровне региона их отменить невозможно. "А те отсрочки по налогам, которые предложены, ничего не дают, они косметические", — сказала эксперт.

Из-за пандемии и связанных с ней ограничений турпоток в Петербург в 2020 году сократился в пять раз. По итогам года в городе ждут лишь 2 млн гостей (в 2019 году приехало 10 млн).