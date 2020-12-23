"Мы сегодня направили главе правительства Михаилу Мишустину письмо с пакетом предложений, которые позволили бы туристической индустрии войти в 2021 год в таком же неплохом с точки зрения устойчивости состоянии", — сказала она.

Среди мер, которые предлагает рассмотреть ассоциация в своем обращении – продление сроков действующего моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов до конца 2021 года.

"Судебная практика в сфере туризма в 2020 году складывалась неоднородно и неоднозначно, поэтому продление моратория и временный запрет на принудительное взыскание по исполнительным документам через банки позволит туроператорам распределять финансовую нагрузку и исполнять обязательства перед потребителями в режиме, не допускающем сбои в текущей деятельности", — говорится в письме.

В нем подчеркивается, что после закрытия международного авиасообщения около 50% обязательств, взятых туроператорами перед потребителями до марта 2020 года, оказались невозможными для выполнения и перенесены на следующий, 2021 год. Все туры, которые были проданы туристам после марта 2020 года, полностью исполнены туроператорами. Таким образом, за текущий год туроператоры не приобрели новых обязательств, кроме тех, которые не состоялись из-за внезапного распространения COVID-19.

Также АТОР просит минимизировать отчисления туроператорских компаний в фонд персональной ответственности "Турпомощи" в 2021 году по аналогии с тем, как это было сделано в 2020 году.

"В ином случае для многих туроператоров размер взноса будет выражаться многомиллионной суммой, которую придется изъять из оборота и, по сути, заблокировать на счету "Турпомощи", в то время как эти средства туроператоры могут использовать для исполнения обязательств по несостоявшимся из-за пандемии турам", — подчеркивается в письме.

Ассоциация также просит отменить для туроператоров хотя бы часть налогов, авансовых платежей по налогам и страховым взносам.

"Мы просим рассмотреть возможность отмены уплаты налогов для компаний, осуществляющих туроператорскую деятельность, включая страховые взносы, связанные с формированием средств для финансирования накопительной пенсии и обязательным социальным страхованием. Освобождение от уплаты налогов и взносов может распространяться на 2-4 кварталы 2020 года. Просим рассмотреть также возможность применить в течение 2021 года снижение размера страховых взносов для предприятий туристической индустрии на 50%", — говорится в обращении АТОР на имя премьер-министра.

Авторы письма напоминают, что нулевая ставка по кредитам на выплату зарплаты действует только при сохранении 80-90% штата. Однако, по данным ассоциации, поскольку выездной туризм до сих пор находится в полном упадке, многие сотрудники сами увольняются из туроператорских компаний и переходят в другие сферы.

В связи с этим в АТОР предлагают правительству рассмотреть возможность применить субсидирование в целях частичной компенсации затрат на выплаты заработной платы сотрудникам туроператоров в период с 1 января 2021 года до 1 июня 2021 года либо продлить действие программы льготного кредитования на выплату зарплат до конца 2021 года, установив порог по сохранению штата в 65-70 % от данных на 1 января 2021 года.

АТОР также напоминает, что в 2020 году меры господдержки турбизнеса касались в основном малого и среднего бизнеса, в то время как в туризме немало крупных компаний. Поэтому ассоциация просит распространить эти меры на все категории предпринимателей.