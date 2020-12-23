"По нашей оценке, более 50 тыс. человек либо остались без работы, либо выбрали другую сферу деятельности, так как туризм переживает непростые времена. Из них 50% работают в турагентствах", — сказала Ломидзе на онлайн пресс-конференции в среду.

По ее словам, доходность туроператоров в 2020 году снизилась более чем на 60%.

"Связано это с разной маржинальностью продукта на всех направлениях, невозможностью быстро перестроиться и создать продукт в сегменте внутреннего туризма, с чем столкнулась часть мелких и средних компаний. А также выплатами тем туристам, которые не захотели переносить свои туры на период до 2021 года. Эти выплаты продолжались в течение всего года", — отметила эксперт.

Рассказала Ломидзе и о количестве компаний, покинувших рынок в кризисный год.

"Весь год все говорили – вот сейчас начнутся банкротства. Количество юрлиц, занимающихся туроператорской деятельностью (их больше, чем реальных брендов компаний), сократилось на 6%. Число турагентств, прекративших работу с марта 2020 года, – на 30%, это около 5-6 тыс. по всей стране", — сообщила эксперт.

По ее словам, процесс закрытия шел постепенно в течение всего летнего и осенне-зимнего сезона. При этом итог в минус 30% — не самый плохой с учетом ситуации.

"Интересна региональная картина: больше всего турагентств закрылось в Москве и ЦФО, так как именно здесь их было больше всего. Пострадали серьезно регионы Дальнего Востока, так как там было очень много агентств и операторов, завязанных на страны Юго-Восточной Азии, которые пока закрыты. И много было моно-операторов, которым сложно было перестроиться: в Турцию с Дальнего Востока ехать далеко и даже до основных российских курортов не близко. Быстрой замены продукта там не произошло", — рассказала эксперт.

Она добавила, что около 3 тыс. турагентств отказались от офисов.

"В свою очередь туроператоров в сфере выездного туризма стало меньше на 20%. Из 278 компаний, ликвидировавших юрлицо, 107 работали в сфере выездного туризма. По итогам года у нас на 77% снижение турпотока на выездном рынке, более 93% — на въездном рынке и 35-40% — во внутреннем туризме", — напомнила Ломидзе.

Ранее Ростуризм сообщил об общих потерях в туриндустрии в размере 3,3 трлн рублей.