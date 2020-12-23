Впервые на одной экспозиции представлены скульптура, живопись, рисунок и гравюра. Центральное место отведено произведениям основателя династии скульптора Петра Карловича Клодта — мастера-монументалиста, родоначальника анималистического жанра в русской станковой скульптуре.

Петербуржцы увидят коллекцию бронзовых отливов известных статуэток скульптора. Важнейшей и любимой темой его творчества было изображение лошадей. В первых трех залах посетители смогут увидеть модели конных групп к Аничкову мосту, памятнику императору Николаю I и редко выставляемую восковую модель памятника баснописцу Крылову в Летнем саду.

Большой раздел экспозиции составляют работы живописцев — представителей семьи Клодтов: жанровые полотна сына скульптора — Михаила Клодта и произведения его племянника — пейзажиста Михаила Константиновича Клодта (1833-1902).

"В конце 1850-х — начале 1860-х годов самобытное творчество "Клодта 1-го" и "Клодта 2-го", как называли их современники, открыло новую страницу в истории художественной династии. Главная тема в творчестве первого как мастера "малой" жанровой картины реализовалась в многочисленных женских образах, олицетворяющих печальные и драматичные повороты несправедливой судьбы", — рассказывают в музее.

В коллекции музея находится обширное собрание произведений Михаила Константиновича — основоположника отечественной реалистической пейзажной живописи. На выставке экспонируются крупноформатные полотна "Ночь в Нормандии. Рыбаки у костра" и "Долина реки Аа в Лифляндии". Наибольший интерес представляют собой картины, в которых живописец выступает как талантливый рассказчик о повседневной жизни русской деревни.

Почти натуралистическая описательность изображения была узнаваемой чертой сельских пейзажей.