"Поскольку практически все страны в результате пандемии сосредоточились на внутреннем туризме, и Россия не стала исключением, он стал основным источником дохода в этом году. Тем не менее, произошла серьезная переориентация потоков, потери в этом виде туризма очевидны. По предварительной оценке, снижение совокупного потока по всем регионам РФ составило 35-40%. Если в 2019 году было совершено 68 млн поездок, то в 2020 году это примерно 40-42 млн поездок", — сообщила она на онлайн пресс-конференции в НСН.

Спрос на культурно-познавательный туризм в этом году снизился на 40-60%.

По словам Ломидзе, из 11 топовых регионов, которые посещали российские туристы, поток по сравнению с прошлым годом вырос лишь в два региона – Татарстан (+44%) и Республику Алтай (+0,4%).

При этом рекордное падение ощутили Санкт-Петербург (снижение в 5 раз) и Москва (-72%). Потеряли в туристах и традиционно популярные Краснодарский край (-33%), Крым (-18%), Калининград (-30%) и Карелия (-40%).

"Доля организованных туристов в этом году составила 21%, прирост на 1%. Количество возвратных туристов по итогам 2020 года также увеличилось на 8-10% — основной упор пришелся на Краснодарский край, на горный кластер", — сказала Ломидзе.

Также, по ее словам, на внутреннем рынке обозначился повышенный спрос на объекты премиального класса, именно они в первую очередь бронировались летом, осенью и зимой. "Этот сегмент бронировали активно и заранее. В 2021 году эта тенденция сохранится", — уточнила эксперт.