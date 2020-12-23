"Общее для всех сценариев, что мы видим в 2021 году, – это повышение цен. При оптимистичном сценарии – возникает конкуренция с зарубежными направлениями, между регионами – цены будут повышены незначительно, может быть, до 10% в среднем по внутрироссийскому рынку. При умеренно оптимистичном сценарии – точно от 10 до 15%, при пессимистичном картина будет рваной – премиальный сегмент точно будет повышать, бюджетный цены повышать не будет, а эконом будет подстраиваться под конъюнктуру рынка и спроса", — сказала она на онлайн пресс-конференции в среду в НСН.

По словам Ломидзе, в 2021 году российской индустрии туризма придется пересмотреть цены, так как покрыть за счет продаж все убытки 2020 года невозможно.

"Понятно, что все предприятия будут ориентироваться на реальную покупательную способность, никому не нужно отпугивать туристов. Но также понятно, что на уровне 2020 года цены вряд ли сохранятся", — подчеркнула эксперт.

Ранее она сообщила, что АТОР рассматривает три сценария для туризма в 2021 году.