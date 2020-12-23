"В этом году мы привлекли ученых, которые обследовали мыс. Идет деградация из-за высокой антропогенной нагрузки. Ее надо остановить, все восстановить, укрепить, а потом реализовывать проект по благоустройству", — сказал Рамазанов.

По его словам, часть мыса "реально отколется или осыплется, если ничего не делать, но спасти можно".

Он также уточнил, что летом текущего года планировалось начать масштабный проект по благоустройству Бурхана. Однако в ходе дополнительного обследования учеными был сделан вывод о необходимости его восстановления. Мыс обследовали научные группы из Франции, Санкт-Петербурга и Иркутска.

"Мы решили сначала все укрепить, а уже затем реализовывать проект благоустройства", — сказал Рамазанов.

Заместитель директора по экологическому просвещению и развитию ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Денис Банщиков сообщил журналистам, что мыс Бурхан будут обустраивать в комплексе с берегом Сарайского залива, который находится у его подножья и является самым протяженным песчаным пляжем на байкальском острове Ольхон.

"Комплексный проект обустройства мыса Бурхан и Сарайского пляжа мы планируем начать в следующем году. В этом году были размечены экологические тропы, установлены информационные аншлаги. Сейчас ведутся работы по рекультивации оврага, который с мыса спускается на Сарайский пляж", — сказал Банщиков.

Представители "Заповедного Прибайкалья" также сообщили, что проект благоустройства мыса планируют профинансировать местные предприниматели на безвозмездной основе. Вход на него будет оставаться свободным.

Ранее сообщалось, что вследствие неконтролируемой туристической нагрузки на мысе Бурхан происходят необратимые изменения: образуются овраги, карьеры, эрозионные промоины. Прогнозируется обрушение скальных пород.

Мыс Бурхан расположен на территории поселка Хужир — административного центра острова Ольхон, где постоянно проживают около 1,7 тыс. человек, летом же население увеличивается в разы за счет туристов.

На мысе Бурхан находится всемирно известная скала Шаманка, фотографии которой украшают все туристические путеводители по Байкалу. Мыс также является важным археологическим объектом — там найдена стоянка древнего человека и более 10 захоронений эпохи неолита и бронзового века. Кроме того, он является одним из главных сакральных мест Байкала — согласно бурятским легендам, именно на Шаман-скале обитает дух озера.