"По итогам 2020 года общий объем выехавших из России за границу туристов составил 2,753 млн – это включая первый квартал 2020 года, когда поток был достаточно активный. Снижение по сравнению с 2019 составляет 77%. В 2019 году за рубеж выехали более 20 млн туристов, из них 12 млн – организованные", — сказала она на пресс-конференции в НСН.

Ломидзе отметила, что в этом году выездной туризм был представлен лишь пятью направлениями, поскольку ряд стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, путешественников не принимали (Япония, Южная Корея, Швейцария, Австрия, Великобритания).

При этом падение турпотока по сравнению с 2019 годом произошло на всех направлениях, кроме Танзании, которая побила все рекорды. Также сравнительно неплохой результат показали Мальдивы.

В топ-5 направлений 2020 года вошли Турция (падение потока из РФ на 77% по сравнению с прошлым годом), ОАЭ (-61,4%), Куба (-67,5%), Мальдивы (-38%) и Танзания (прирост в 5,3 раза).

По словам Ломидзе, более значительное падение потоков произошло во въездном туризме.

"Если в выездном туризме были хоть какие-то возможности обслужить туристов, то во въездном таких возможностей не было, и вряд ли в ближайшие месяцы они появятся. Снижение объема составило 93,6%. Только в первом квартале можно говорить о каком-то заметном потоке", — добавила эксперт.

Ломидзе подчеркнула, что поскольку год еще не закончился, в подсчетах годового турпотока может быть небольшая погрешность не более 3-5%, которая существенно не изменит ситуацию.