Согласно принятому закону, резиденты промышленно-производственной, технико-внедренческой или туристско-рекреационной особой экономической зоны наряду с деятельностью, которая предусмотрена законом об особых зонах, вправе осуществлять на территории ОЭЗ "иную деятельность". Исключение — разработка месторождений полезных ископаемых и производство и переработка подакцизных товаров.

Получаемый доход от иной деятельности должен составлять не более 10% общего объема доходов резидента особой экономической зоны; возможность ведения резидентом иной деятельности должны быть предусмотрена соглашениями об осуществлении деятельности в особой экономической зоне.

При этом в отношении иной деятельности не применяются особый режим осуществления предпринимательской деятельности и таможенная процедура свободной таможенной зоны. При ведении бухгалтерского учета должен обеспечиваться раздельный учет иной деятельности и промышленно-производственной, технико-внедренческой или туристско-рекреационной деятельности.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.