"В минувшую пятницу комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга анонсировал перечень новых мер поддержки для туротрасли. Среди них – освобождение гостиниц, санаторно-курортных, туристических компаний на 2020 и 2021 годы от уплаты налогов на имущество, земельного, транспортного, а также снижение на 2021 год до 1% ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в РСТ-Северо-Запад.

Обязательным условием для получения бизнесом налоговых льгот является поддержание средней заработной платы не ниже минимальной по Санкт‑Петербургу (МРОТ – 19 тыс. руб.). Общая сумма налоговых льгот туротрасли составит 3,66 млрд рублей.

"Поддержку города ощутят разве что крупные отели площадью не менее 500 кв. м. Ни одна из запрошенных туристическим бизнесом мер не будет претворена в жизнь, по крайней мере на данном этапе", — сказали в РСТ.

Там напомнили, что администрацию Петербурга ранее просили о других мерах. А именно: выделить прямые субсидии как минимум на 5 месяцев (декабрь-апрель) в размере регионального МРОТа на выплату заработной платы для сохранения профессиональных кадров, вернуть предприятиям туриндустрии страховые взносы за 3 и 4 кварталы 2020 года, не взимать минимальный налог с доходов туристских организаций, применяющих УСН или основную систему налогообложения за 2020 год.

Союз также просил снять ограничение на автобусные перевозки по туристическим маршрутам для турфирм города, которые имею QR-коды.

"Как только стало понятно, что новые туристические ограничения привели к повальным аннуляциям туров на Новый год, предложения были направлены в правительство. Но поддержки не получили. Не произошло и смягчения антиковидных ограничений в столь значимый для туризма новогодний период", — сообщили в РСТ.

Там добавили, что центральная власть в лице Ростуризма в определенной степени уже помогла отрасли, организовав программу туристического кэшбека, – а местная, наперекор лидирующим позициям Северной столицы в рейтинге предпочтений российских путешественников, все перечеркнула, обернув акцию в огромный убыток для турфирм.

"Только прямые безвозвратные субсидии помогут пострадавшим туристическим предприятиям. Только таким способом турфирмы смогут сохранить сотрудников и продержаться до высокого сезона – лета. Это также поможет сразу после открытия границ и снятия ограничений удовлетворить отложенный спрос и не отдать туристов другим регионам и странам. Кроме того, это обеспечит загрузку для всех участников индустрии гостеприимства и поступления в городской бюджет", — заключили в РСТ.