"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по публикациям ряда средств массовой информации о нарушении авиакомпанией "Победа" правил перелета и размещения на борту самолета детей с инвалидностью и их родителей", — сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Газета "Коммерсант" сообщила, что жительница Москвы пожаловалась в столичную прокуратуру на авиакомпанию "Победа", самолетом которой она летела с 14-летним сыном-инвалидом в Петербург.

"Авиаперевозчик при покупке билетов, обращает внимание госпожа Воробьева, рассаживает пассажиров в салоне, не учитывая статус людей с ограниченными возможностями здоровья, которым необходимо постоянное сопровождение. В "Победе" отвечают, что пассажирка должна была оплатить услугу по выбору мест по соседству или заранее предупредить об особенных потребностях пассажиров", — говорится в публикации.