Ранее сообщалось, что власти Турции запретили любые развлекательные программы с музыкой и танцами в отелях на Новый год. С 21:00 31 декабря до 5:00 4 января в стране действует комендантский час. В это время отели не могут организовывать новогодние развлекательные программы с живой музыкой и диджеями.

В стране также действует комендантский час после 21:00 и по выходным: закрыты все рестораны и кафе, а местным жителям запрещено выходить на улицу.

"Новое заявление турецких властей не вызвало волны отказов от бронирований. Россияне бронировали и продолжают бронировать отдых в этой стране. Востребованы Анталья, Стамбул, горнолыжные курорты. Все понимают, что ограничения введены сейчас везде, в том числе, и на российских курортах", — сказала Тюрина.

По ее словам, туристов в Анталье привлекает отсутствие суеты, прогулки на свежем воздухе, солнце, бассейны с морской водой, спа-процедуры, отличная кухня. При этом 85% гостей выбирают отели 5*, а примерно 70% праздничных заявок приходится на период 28 декабря – 7 января.

Едут путешественники и в Стамбул, где открыты для посещения все основные достопримечательности, в том числе мечеть Айя София, куда вход теперь бесплатный. Зачастую туристы проводят в Стамбуле несколько дней, а потом отправляются в другие страны.

"В то же время для части путешественников введенные ограничения оказались чувствительны, для них это еще один фактор, который говорит о серьезности ситуации. Но в нынешней ситуации важно, что туристы по-прежнему думают об отдыхе. Едут сейчас и планируют его в будущем. Продажи в декабре оказались даже лучше умеренно-пессимистического прогноза", — отметила Тюрина.

Она добавила, что туроператоры видят и некоторую активизацию ранних бронирований в декабре, хотя больше надежд возлагают на январь.

Согласно данным Turismdatabank, за 11 месяцев 2020 года Анталью посетили 1,4 млн российских туристов, они заняли первое место по турпотоку в регион. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее поток сократился на 73,6%.

Всего Турцию за 10 месяцев года посетило около 2 млн россиян.