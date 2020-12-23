В октябре падение перевозок группы было на уровне 47% год к году, в сентябре — на уровне 40%.

На внутренних линиях группа перевезла в ноябре 1,87 млн человек (-25%), на международных — 209 тыс. (-89%).

Пассажирооборот за отчетный период упал на 64%, до 4,1 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот — на 60%, до 5,8 млрд кресло-километров. Занятость кресел в авиакомпаниях группы снизилась на 7,2 процентного пункта, до 70,7%.

В январе-ноябре пассажиропоток группы "Аэрофлот" составил 27,9 млн человек (-50,5%), занятость кресел — 73,5% (-8,8 п.п.).

На конец месяца парк всей группы насчитывал 357 воздушных судов, флагманской компании — 244.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Россию", низкобюджетную "Победу" и летающую на Дальнем Востоке "Аврору".