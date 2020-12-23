Документ (974393-7) снимает существующее ограничение на передачу в собственность и оборот земли в границах населенных пунктов, входящих в состав особо охраняемых природных территорий, но только при внесении границ таких поселений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Вводимые правила приватизации будут распространены на все виды ООПТ, кроме природных заказников.

В то же время закон предусматривает регулирование видов разрешенного использования земельных участков и параметры разрешенного строительства в таких населенных пунктах правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), а не нормами положения об ООПТ, в который они входят. При этом такие проекты ПЗЗ и документы местного территориального планирования должны быть обязательно утверждены Минприроды РФ, если населенный пункт полностью находится в границах ООПТ.

Кроме того, закон исключает необходимость проведения экологической экспертизы при строительстве в таких населенных пунктах объектов социальной инфраструктуры, список которых утверждается правительством РФ.

Ранее инициатива вызвала широкий резонанс из-за предложенной в первом чтении нормы о наделении правительства РФ правом менять границы национальных парков. Ко второму чтению документа данное положение исключено.

Законопроект был внесен в Госдуму 17 июня группой парламентариев от "Единой России", среди них — зампреды Совета Федерации Андрей Турчак и Юрий Воробьев, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.