"В этом году с учетом пандемии нас посетило 137 тыс. человек, это на 20% меньше, чем в прошлом году", — сказал Рамазанов на пресс-конференции в иркутском пресс-центре "Интерфакса" в среду.

Он отметил, что при этом увеличилось число туристов из Иркутской области. В этом году из общего количества посетителей 70% — это местные жители. В прошлом году их было 34%.

"Это связано, конечно, с закрытием границ, потому что мы все-таки граничим с Азией. У нас, чтобы было понимание, до Пекина 1,5 тыс. км, а до Москвы почти 6 тыс. км, и не всегда есть возможность нашим гражданам приехать с европейской части посетить территорию ООПТ", — сказал Рамазанов.

Вместе тем, как сообщил заместитель директора по охране территорий "Заповедного Прибайкалья" Василий Пестерев, увеличилось количество нарушений, связанных с нахождением граждан на особо охраняемых природных территориях без соответствующего разрешения.

"Это вызвано тем, что внешние границы РФ были закрыты и наблюдался всплеск внутреннего туризма — как из других регионов к нам туристы приезжали отдыхать, так и местное население активизировалось", — сказал Пестерев.

Причем разрешения на посещения в основном не оформляли местные жители, уточнил Рамазанов.

Всего сотрудники "Заповедного Прибайкалья" выявили на особо охраняемых природных территориях в 2020 году 433 различных нарушения, в том числе было изъято четыре единицы охотничьего огнестрельного оружия. В 2019 году было зафиксировано 312 нарушений, в 2018 году — 237.

ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" объединяет под своим управлением Прибайкальский национальный парк, Байкало-Ленский заповедник, заказник "Красный Яр" и Тофаларский заказник.