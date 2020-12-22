"Между страховой компанией "Согласие" и ООО "Русь-Тур" был заключен договор страхования гражданской ответственности туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта. В соответствии с п. 3.2 договора страховым случаем является неисполнение ООО "Русь-Тур" обязательств по договору о реализации туристского продукта по причине прекращения деятельности туроператора. В настоящее время страховая компания принимает заявления от выгодоприобретателей-клиентов туроператора", — говорится в сообщении.

Компания обещает принять решение о признании или непризнании страхового случая в течение 30 дней после получения всех необходимых документов, подтверждающих факт и оценку реального ущерба.

"Русь-Тур" вел деятельность с 1992 года. В первые годы компания специализировалась на организации туров для граждан Китая по России. Затем начала работать со странами Юго-Восточной Азии и Европы, но приоритетным направлением оставался Китай. Туроператор занимался и отправкой россиян в Китай, и обслуживанием китайских туристов в России.

По информации Российского союза туриндустрии (РСТ), компания была одним из ведущих игроков на китайском направлении и входил в первую тройку. В РСТ предполагают, что на момент остановки авиасообщения с Китаем в конце января туроператор продал порядка 10 тыс. туров в эту страну с датами вылетов до конца июня.

Финансовая ответственность "Русь-Тур" перед туристами застрахована в СК "Согласие" на 50 млн рублей. Срок действия договора — до 15 февраля 2021 года. Как ранее сообщили в Ростуризме, если этой суммы не хватит для выплаты всех компенсаций, будет запущен механизм возмещения из фонда персональной ответственности туроператора в ассоциации "Турпомощь".