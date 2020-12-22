"Мы не обнаруживали тех мутаций, о которых говорят наши коллеги в Великобритании", — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, новая версия вируса характеризуется "мутациями спайкового белка, это белок шипов вируса, который ответственен за присоединение вируса к клетке восприимчивого организма".

"Если говорить о том, что произошло и о тех материалах, которые нам доступны, то их анализ показывает, что, начиная с ноября только 6% всех геномов, которые опубликовала Великобритания содержали в себе эту мутацию (...) И на территории Великобритании эти мутации были уже очевидны в июне текущего года", — добавила Попова.

Она уточнила, что единичные случаи мутации с сентября по ноябрь были зарегистрированы на территории Франции, Нидерландов, Швеции, США и Норвегии.

"По оценке рисков ВОЗ эта ситуация не оценивается как неожиданное или необычное событие. И ВОЗ считает, что есть угроза международного распространения, но при этом сам вирус носит название как вирус, требующий исследований и не более того", — добавила Попова.