"Туристический бизнес области замер в ожидании очередного постановления регионального правительства о мерах по борьбе с коронавируом, которое должны быть подписано 23 декабря. Все туроператоры надеются, что в документе не будет запрета на экскурсионную деятельность, которая сегодня является основой для туристического потока в область", — отметила Лисиченко.

По ее словам, тот же "Библио-Глобус", который до конца сентября реализовал чартерную программу, сегодня продолжает возить в регион туристов на регулярных авиарейсах.

По ее словам, люди приезжают в регион, прежде всего ради отдыха, а также экскурсионной программы и разнообразной гастрономии. Как правило, они проводят в области 4 дня.

"Основная масса туристов останавливается в отелях Калининграда, а затем на экскурсионных автобусах различной вместимости посещают достопримечательности. При этом туроператоры гарантируют, что обеспечение противовирусных мер на протяжении поездки будет соблюдено по самым высоким требованиям. Люди не хотят связываться с частниками, которые называют себя экскурсоводами и на личных машинах предлагают ознакомительные поездки. Турист сегодня явно озабочен, в первую очередь, личной безопасностью, так как внимательно отслеживает социальные сети, где его пугают разгулом коронавируса", — добавила руководитель турфирмы.

Она сообщила, что информация о возможном ужесточении противовирусных мер в регионе, появившаяся недавно, уже негативно сказалась на туроператорах.

"Люди стали активно отказываться от бронирования поездок. И это при том, что туристический поток сегодня значительно меньше, чем в октябре-ноябре. Определенное увеличение числа потенциальных гостей есть на новогодние праздники, но и оно может рухнуть после появления официальной информации об ужесточении мер, среди которых может быть запрет на экскурсии", — сообщила Лисиченко.

Правительство Калининградской области планирует опубликовать 23 декабря программу мер противодействия коронавирусу на время новогодних каникул. Она прошла общественное обсуждение с представителями многих отраслей экономики.