Основные мероприятия новогодней столицы пройдут на улицах Калуги. Туристов ждут огненные шоу, ярмарки, культурные и гастрономические фестивали. Специалисты калужского отделения Банка России на основе данных Росстата оценили, насколько за год поменялся "туристический индекс" в городе.

При расчете стоимости туристического дня учитывались обед, ужин и легкий перекус между ними, так как завтрак обычно включен в цену номера в гостинице. Также в банке учли четыре поездки на общественном транспорте, посещение театра и музея, так как уличные развлечения бесплатны.

В итоге средняя цена гостиничного номера в расчете на одного человека составила 1222 рубля, что на 6,8% ниже, чем год назад. Для расчета использовались данных трех десятков гостиниц разных категорий.

Стоимость проезда по Калуге на городском автобусе и маршрутном такси — 22 рубля. Она не повышалась последние три года.

Средняя цена обеда в столовой или кафе была определена в 226 рублей, ужина в ресторане — 2224 рубля. Это на 4,6% и 1,7% дороже, чем годом ранее. Стоимость перекуса (гамбургера) — 70 рублей (снижение на 0,4%). Таким образом, инфляция на еду оказалась для туристов ниже сложившейся в Калужской области продовольственной инфляции в целом, которая составила 6,1%.

Средние цены на вход в музеи Калуги не изменились по сравнению с прошлым годом, они варьируются от 150 до 300 рублей. Билет в Калужский областной драматический театр за год подешевел на 1,4%.

"Об инфляции в стране в целом или в отдельном регионе не стоит судить по изменению цен на один или несколько товаров и услуг. В нашем расчете это, к примеру, проживание в гостинице. Так, в ноябре в Калужской области годовая инфляция составила 5,1%. Это несколько выше уровня в ЦФО и России в целом (4,2% и 4,4% соответственно), однако ее ускорение по сравнению с октябрем текущего года оказалось минимальным среди всех регионов ЦФО", — пояснила управляющий Калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Как сообщалось, торжества в рамках проекта "Калуга — Новогодняя столица России 2021" проходят в Калуге с 12 декабря по 9 января. Основные новогодние мероприятия развернутся на восьми городских площадках. Город украшен в стиле ретрофутуризма с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи.

В помощь туристам в Калуге организуется сеть туристско-информационных пунктов: визит-центр ТИЦ "Калужский край" в Гостином дворе, туристический павильон на Театральной площади, туристические точки в кинотеатре "Центральный" и Инновационном культурном центре. Кроме того, к координации туристов будут привлечены волонтеры.