"Может быть, в 2021 году люди привыкнут к COVID-19, как привыкают ко всему в жизни, станут более подготовленными с точки зрения мер безопасности: маску надели, руки помыли и поехали. Но очевидно, что такой туризм не будет массовым – и по экономическим причинам, и из-за нежелания путешествовать, так как это сопряжено с дополнительными рисками заболевания, нахождения в больнице в чужой стране и так далее", — сказал он на онлайн-конференции "Туристические итоги-2020 – отдых в период пандемии" во вторник.

Арзуманов отметил, что ужесточение требований к санитарным нормам повлечет за собой дополнительные траты со стороны отелей – на закупку оборудования и различных расходников, найм дополнительного персонала. Подорожает аренда, поскольку количество пригодных площадей будет сокращаться.

"Изменятся и стандарты проживания на курортах всего мира. Из-за ограничения количества людей, одновременно находящихся в кафе и ресторанах, вырастет стоимость питания и других услуг, и как следствие, их цена для конечного потребителя. Не исключено, что часть объектов не справятся с кризисом, а остальным придется как-то выживать. Самый простой для этого способ заключается в наращивании выручки, в связи с чем неизбежно повышение цен на услуги", — рассказал он.

В итоге, по мнению Арузманова, для всего населения мира отдых станет менее доступен, и спрос на путешествия упадет.

По мнению гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, только всеобщая вакцинация и снижение заболеваемости коронавирусом до единичных случаев позволят туристам поверить в окончание пандемии. Плюс некоторое время займет психологическое восстановление.

"Через пару лет увидим очередь в Лувр", — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда в мир вернется овертуризм.

Ведущий аналитик "Промсвязьбанка" Людмила Теличко отметила, что даже при условии снятия всех ограничений, что, по ее мнению, не произойдет как минимум до третьего квартала 2021 года, повсеместного овертуризма в ближайшее время не будет.

"Страх нахождения в толпе практически полностью нейтрализуется, когда будет стабилизирована эпидемиологическая ситуация, и риск заражения с тяжелыми последствиями либо исчезнет совсем, либо вирус "останется с нами" наравне с гриппом и другими сезонными заболеваниями. Но из-за снижения спроса (сниженная платежеспособность населения и эффект замедленного восстановления), а также из-за закрепления ряда сложившихся в пандемию тенденций – таких, как переориентация с музейного туризма на оздоровительный, экологический или даже экстремальный, и изменение предпочтений в пользу индивидуальных поездок, овертуризма мы какое-то время не увидим", — сообщила она.