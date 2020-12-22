"Панорама и Диорама в следующем году встают на реставрацию. Это будет не начало года", — сообщил журналистам директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника, в который входят оба объекта культурного наследия, Александр Барков.

По его словам, проекты реставрации зданий дорабатываются. Директор предполагает, что работы в Диораме начнутся весной и закончатся до конца года, а ремонт Панорамы потребует больше времени.

Реставрация зданий предполагает демонтаж основных полотен, но решения по их обновлению пока не приняты. Картины должны обследовать специалисты.

Барков отметил, что из-за закрытия двух музеев штат сотрудников могут "оптимизировать". "Мы будем вместе искать, чем их занять в этот период времени, или будем принимать какие-то другие управленческие решения, если они будут обусловлены очевидной бесспорной логикой", — отметил он.

Как сообщалось, здание, где выставлена панорама, не ремонтировалось 60 лет. Предыдущий руководитель музея оценивал работы в 214 млн рублей.

Панорама "Оборона Севастополя в 1854-1855 годах" — самый посещаемый музей города, который посвящен Крымской войне и ее главному событию — 349-дневной обороне. Полотно было написано к 50-летию этих событий: Франц Рубо посетил места боев и выбрал для сюжета отражение штурма Малахова кургана.

Полотно пострадало во время Великой Отечественной войны: всего удалось спасти 86 фрагментов — две трети картины. Эти части сейчас не выставляются, возможность восстановления исторической панорамы обсуждается. Выставленная в настоящее время композиция — это работа советских художников, близкая к оригиналу.

Диорама "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года" отражает кульминацию взятия последнего рубежа при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Полотно было создано коллективом художников студии им. Митрофана Грекова, автор — заслуженный деятель искусств РСФСР Петр Мальцев. Открыта в 1959 году.