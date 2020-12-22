"Лидеры спроса – Краснодарский Край, Крым, Москва, Санкт-Петербург, Казань – сохранят свои первые места. Мы ожидаем, что спрос вернется к обычной структуре: 50% — пляжный отдых, 50% — экскурсионный и активный туризм", — сказал он на онлайн-конференции "Туристические итоги-2020 — отдых в период пандемии" во вторник.

По мнению Ромашкина, в отсутствие ограничений для туристов внутренний туризм в 2021 году восстановит докризисные показатели 2019 года и даже прибавит к ним 3-4% к ним.

"Для нас "дно" пройдено. А вот въездной и выездной туризм восстановится не ранее 2022-2023 года", — подчеркнул он.

В то же время, ведущий аналитик "Промсвязьбанка" Людмила Теличко ожидает полного возрождения туротрасли до докризисных уровней не раньше 2022 года.

"В следующем году мы ожидаем постепенного восстановления туристической отрасли в среднем на 5% по отношению к 2020 году, но докризисных результатов получится достичь не раньше 2022 года. Тому есть несколько причин. В частности, учитывая темп распространения и прогнозы по общей вакцинации, полного снятия ограничений не стоит ожидать как минимум до третьего квартала 2021 года", — сообщила она.

По мнению Теличко, возрождению туризма также будет мешать снижение платежеспособности населения и эффект замедленного восстановления спроса, так как многие туристы отложат поездки до полной нормализации эпидемиологической обстановки.