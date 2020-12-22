"Стоимость авиабилетов зависит от множества факторов, в том числе, она определяется соотношением спроса и предложения. В настоящий момент спрос существенно превышает предложение, и это является причиной роста цен на авиаперевозку по открытым направлениям. Если в 2021 году число стран, доступных для посещения россиянам, не увеличится, а также не появится больше чартерных полетных программ, то вероятность существенного снижения стоимости авиабилетов будет крайне мала", — сказал он на онлайн-конференции "Туристические итоги-2020 — отдых в период пандемии" во вторник.

Арзуманов добавил, что нужно ориентироваться на курс рубля.

"Так как основная составляющая любого авиабилета за границу – валютная, даже при условии, что сама себестоимость в валюте окажется ниже, это не означает, что в пересчете на рублевый эквивалент стоимость также уменьшится", — отметил он.

Ведущий аналитик "Промсвязьбанка" Людмила Теличко сообщила, что стоимость авиабилетов напрямую зависит от пассажиропотока, цены топлива и субсидирования отрасли со стороны государства.

"Текущий рост цен на перелеты обусловлен в первую очередь ограничениями в связи с пандемией, в результате чего пассажирооборот снизился на 35% год к году (а снижение во втором полугодии составило 52%). По мере снятия ограничений на перелеты и увеличения числа рейсов цена билетов может несколько снизиться по сравнению со вторым полугодием 2020. Кроме того, учитывая потребность авиакомпаний восстанавливать пассажиропоток в условиях снижения реальных доходов, вероятность гибкой ценовой политики возрастает", — заключила она.