"В 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении торжеств в 2021 году по случаю 200-летия со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова. Музей "Карабиха" станет центром праздника в России", — сказал Ивушкин.

Он отметил, что в музее запланировано множество событий в следующем году, все они будут посвящены юбилею поэта и 75-летию со дня открытия "Карабихи".

"Основные юбилейные мероприятия: Всероссийский праздник поэзии и Некрасовский конгресс в июле, а также Международный форум литературных музеев в декабре. Также пройдут несколько знаковых выставок", — рассказал директор.

В свою очередь ученый секретарь музея Елена Маркина отметила, что праздник поэзии пройдет в 54-й раз.

"Концепция праздника меняться не будет, но мы хотим вывести его на новый уровень. В частности, мы собираемся привлечь больше молодежи с помощью организации творческих мастерских, флешмобов и других мероприятий, которые интересны этой аудитории", — сказала Маркина.

Говоря о Некрасовском конгрессе, который состоится 1-2 июля, заместитель директора по научно-экспозиционной работе музея Марина Михайлова сообщила, что это мероприятие станет международным.

"На конгресс приедут ведущие некрасоведы, филологи, историки, литературоведы, музейные работники из России, США, Китая и Эстонии. Они представят свои доклады", — отметила Михайлова.

Она подчеркнула, что в ходе конгресса организаторы хотят не только подвести итоги, но и заложить новые темы для изучения в рамках некрасоведения.

Директор музея добавил, что в 2021 году к юбилею стоит ждать открытия обновленных концертной площадки и фестивального парка.

"Мы подведем итоги проекта "200 добрых дел к юбилею Некрасова". В рамках проекта музею передавали различные вещи, мебель, книги, связанные с поэтом. Волонтеры проводили благотворительные акции — помогали с благоустройством", — сказал Ивушкин.

Отвечая на вопрос журналистов, директор музея подчеркнул, что сотрудники готовы перенести празднование в онлайн-режим.

"Этот год показал, что мы можем работать в режиме онлайн. Но надеемся, что все знаковые мероприятия пройдут в очном режиме", — сказал он.

Заместитель директора департамента культуры Ярославской области Юлия Серова также выразила надежду, что фестиваль состоится в оффлайн-режиме.

"Поход в музей никакие онлайн-выставки не заменят. Некрасов — знаковая фигура для Ярославской области. Это очень важная дата для региона. Правительство Ярославской области всячески поддерживает музей в проведении юбилейных мероприятий", — сказала Серова.

Николай Некрасов родился 10 декабря 1821 года. Детство поэта прошло в деревне Грешнево Ярославской губернии. Музей "Карабиха" — усадьба Некрасова, где он долгое время жил и работал. Она расположена в Ярославском районе Ярославской области.