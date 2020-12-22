"В этом году мы постоянно подводим итоги (по турпотоку в "Шерегеше" — ИФ), сравнивая с прошлым годом — прирост от 30% до 40%. Поэтому в этом году мы видим устойчивую цифру минимум 1,8 млн туристов", — сказал он.

Как сообщалось, в минувший сезон 2019-2020 годов "Шерегеш" из-за COVID-19 завершил работу на месяц раньше — в конце марта, однако принял 1,327 млн туристов, что соответствует уровню предыдущего сезона. Таким образом, ожидаемый рост показателя — 38%.

По словам Цивилёва, если бы курорт в прошедшем сезоне не закрылся раньше из-за пандемии, было бы 1,5 млн туристов.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" включает 24 горнолыжные трассы (всего около 45 км), 18 подъемников, на его территории находятся 64 отеля, 62 кафе и ресторана, 3 развлекательных центра.