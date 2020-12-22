"В части развития экономической активности и создания условий для привлечения инвестиций обсуждается вопрос о создании особой экономической зоны на присоединенных (к Кисловодску — ИФ) территориях, в том числе, международного медицинского кластера "Солнечная Долина", которая может включить два типа ОЭЗ — туристско-рекреационную и промышленно-производственную", — сказал Курбатов.

Кроме того, по его словам, на земельных участках, перешедших от Предгорного района, предлагается построить санаторно-курортные комплексы на 2 тыс. 400 мест и гостиницы на 1 тыс. 135 мест, обустроить ботанический сад и поле для гольфа.

Глава Кисловодска отметил, что инвестиционная активность в городе растет.

"Наиболее интересна для инвесторов санаторно-курортная сфера... Частный инвестор хорошо понимает, что оздоровительный туризм в России и мире в целом является наиболее динамично развивающейся отраслью, и вложения в нее принесут прибыль. Кроме того программы оздоровления в санаторно-курортном лечении, несомненно, имеют мультипликативный эффект для экономики страны", — подчеркнул Курбатов.

В Кисловодске сейчас действуют 140 средств размещения на 15,5 тыс. мест, в том числе, 40 санаториев, 83 гостиницы. Курорт посещают до 400 тыс. организованных отдыхающих и туристов в год, прирост с 2017 года оценивается до 10 %.

Всего с 2017 по 2020 годы в городе реализовано 123 инвестпроекта на сумму 27,7 млрд рублей, в том числе, 82 проекта на 21,1 млрд рублей за счет внебюджетных источников финансирования, то есть, частных инвесторов. Создано 866 рабочих мест.

"При этом в санаторно-курортной и гостиничной сферах завершена работа над 18 проектами, в том числе, 16 — частными инвесторами. Сейчас идет работа над 51 инвестпроектом, в том числе, 32 из них на 20,8 млрд рублей реализуются за счет частных инвестиций", — уточнил Курбатов.