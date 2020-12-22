"Куба вводит обязательные отрицательные тесты для всех иностранных туристов, их нужно будет сделать до прибытия в страну. Мы пока ждем подтверждения от Гаваны относительно того, когда это произойдет. Вероятно, требование вступит в силу 1 января 2021 года, но для россиян правило начнет действовать 15 числа — после новогодних праздников", — сказал он.

В распоряжении портала "Интерфакс-Туризм" также есть протокол министерства здравоохранения страны от 20 декабря, где сообщается о скором введении тестов для туристов, которые нужно сделать до прибытия.

Как отмечают в Минздраве, требование предоставить отрицательный анализ на COVID-19 для въезда вводится в дополнение к уже существующему порядку тестирования всех иностранцев при пересечении границы. Подобное ужесточение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире и ростом завозных случаев коронавируса на Кубу.

Россия возобновила полеты на Кубу 15 октября, но только на небольшие острова, в Гавану туристы летать не могут. Всем въезжающем по прилету измеряют температуру и делают ПЦР-тест на коронавирус, его результат приходит через сутки. До результата теста путешественник живет в своем отеле в обычном режиме, но носит маску.

Также необходимо иметь при себе страховку с покрытием от COVID-19. Если ее не будет, то путешественнику при въезде в страну придется приобрести кубинскую медицинскую страховку за $30.

Кроме того, с 1 декабря для всех прибывающих на Кубу пассажиров введен новый санитарный сбор в размере $30 для покрытия стоимости теста на COVID-19. Его не нужно оплачивать отдельно, сбор включен в стоимость авиабилета.