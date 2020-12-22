"Планируется создание свыше 35 км новых интересных велосипедных и пешеходных маршрутов, их протяженность должна будет вырасти почти в 2,5 раза. В частности, предполагается, что они пройдут в живописных местах — Березовском и Аликоновском ущельях", — сказал Курбатов.

По его словам, данная работа планируется в рамках разработанной и утвержденной законом Ставропольского края стратегии социально-экономического развития Кисловодска до 2035 года.

"В целом, главная задача, с одной стороны, восстановить всю курортную инфраструктуру, которая была создана в советский и царский период в Кисловодске и сейчас нуждается в реконструкции, а с другой стороны — приумножить ее новыми проектами", — отметил глава города.

Среди основных направлений стратегии модернизация инженерной системы, в том числе водо- и теплоснабжения, организация общественного транспорта, а также создание условий для роста турпотока, развития экологического, делового туризма. Будут учитываться и вопросы градостроительной политики.

"Реализация мастер-плана предполагает создание архитектурного регламента для сохранения исторического наследия и придания центру и курортной части города статуса объединенной охранной зоны культурных объектов. Нам необходимо сохранить уникальный облик курорта, его историю", — подчеркнул собеседник агентства.