"По факту пожара в заповеднике "Утриш" в отношении директора Олега Кондратьева возбуждено два уголовных дела. Первое было возбуждено сразу по статье "халатность", второе — позднее — по факту злоупотребления должностными полномочиями", — сказал Табельский в ходе онлайн пресс-конференции.

Он подчеркнул, что фигурант ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности в части организации, контроля и координации деятельности подчиненных работников, обеспечения соблюдения установленного режима посещения заповедника и правил противопожарной безопасности, принятия мер к организации ликвидации пожара.

"В настоящее время мы ждем результаты экспертизы, документальное заключение о причинах пожара. Но уже сейчас очевидно, что одной из причин стало перенаселение этого уголка природы туристами, которые там месяцами бесконтрольно проживали и фактически были хозяевами леса", — отметил Табельский.

Как сообщалось, в августе в районе Анапы между населенными пунктами Большой Утриш и Малый Утриш произошел крупный природный пожар. Из зоны бедствия были эвакуированы около тысячи отдыхающих. Площадь, пройденная огнем в заповеднике "Утриш", составила 130 га.

В ликвидации пожара была задействована авиация МЧС России — самолеты Ил-76 и Бе200-ЧС, два вертолета Ми-8 и вертолет Ка-32.

Летом 2020 года из-за засухи в большинстве районов Краснодарского края действовал пятый, наивысший, класс пожарной опасности, при котором въезд в леса был запрещен. Однако вопреки ограничениям на территории заповедника "Утриш" и в других популярных у туристов местах располагались целые поселения.