Полеты будут выполняться раз в неделю, по четвергам.

Поскольку регулярное авиасообщение между Россией и Словакией еще не восстановлено, выполняться будут грузопассажирские рейсы. К ним допускаются определенные категории граждан, которым в условиях ограничений из-за коронавируса разрешен въезд на территорию принимающей стороны. К ним, например, относятся обладатели гражданства или вида на жительство стран ЕС, отметили во "Внуково".

Как сообщалось, с 26 декабря "Победа" запускает грузопассажирские рейсы из "Внуково" в Кельн, с 27 декабря — в Берлин. Ранее, в конце ноября, "Победа" возобновила полеты в Гюмри (Армения) и Дубай (ОАЭ), в начале декабря — в Ларнаку (Кипр). Полеты выполняются также раз в неделю и с ограничениями для пассажиров.