Как отмечает портал, с 22 декабря и как минимум до 11 января в стране вводятся новые ограничительные меры. Так, иностранным туристам для въезда понадобятся отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус не старше 72 часов. В противном случае путешественникам грозит 14-дневный карантин (на его шестой день можно сделать тест и закончить самоизоляцию раньше).

Также в Черногории действует комендантский час с 22:00 до 5:00. Междугородний пассажирский транспорт в эти часы не действует 25, 30-31 декабря, 1-2 и 7 января.

Рестораны отелей 24-25, 30-31 декабря, 1-2 и 6-8 января открыты с 7:00 до 16:00 (после 16 можно воспользоваться обслуживанием в номерах). В эти дни в гостиницах не работают бассейны, спа-центры, запрещено организовывать развлекательные и музыкальные программы.

Вне указанных дат развлечения в отелях возможны с 7 до 20 часов.

С начала 2020 года в Черногории зарегистрировано 44,3 тыс. случаев коронавируса, 630 человек скончались. Сейчас активно болеют 9,2 тыс.