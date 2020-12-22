"Петербург никогда не вводил никакие ограничения (на въезд и выезд — ИФ), хотя другие регионы вводили ограничения в отношении Петербурга. У нас такое не вводилось. Как будет развиваться дальше, сказать не могу", — сказал Башкетова в эфире телеканала "78", отвечая на вопрос о планах закрытия города.

"Но по возможности жителям города не (следует — ИФ) выезжать. (Ограничительные мероприятия в городе — ИФ) введены были, чтобы и сюда не приезжали", — добавила она.

Новые меры противодействия распространению COVID-19 были введены администрацией Санкт-Петербурга 4 декабря. На период новогодних праздников ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек, закрываются аквапарки и океанариумы. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только с 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос. С 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, а также проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. В этот же период приостанавливается деятельность в области перевозки пассажиров автобусами по туристическим маршрутам.