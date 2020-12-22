Согласно документу, опубликованному во вторник на официальном интернет-портале правовой информации, часовая зона Волгоградской области меняется с третьей (московское время плюс один час, UTC+4) на вторую (московское время, UTC+3).

"Настоящий Федеральный закон вступает в силу 27 декабря 2020 года в 2:00", — говорится в документе.

В Волгоградской области 18 марта 2018 года прошел референдум о переходе с московского времени в третью часовую зону (московское время плюс один час). 58,82% избирателей при явке 66,38% поддержали смену времени на час вперед, против высказались 40,16% жителей.

28 октября 2018 года был принят соответствующий федеральный закон, и Волгоградская область сменила часовой пояс.

Часть жителей региона оказались недовольны. Депутаты областной Думы, получив ряд жалоб, предложили обсудить вопрос повторно через несколько лет.

12 марта 2020 года депутаты решили провести в регионе новый референдум о часовом поясе. В результате более 65% жителей Волгоградской области, а это почти 900 тыс. человек, указали, что им удобнее жить по московскому времени, против высказались около 34%. Явка составила 74%.

Противники возвращения к московскому времени не раз пытались оспорить решение областной думы, принятое по итогам опроса, но получили отказ.

Госдума 9 декабря 2020 года в третьем чтении приняла закон, согласно которому Волгоградская область возвращается во вторую часовую зону (UTC+3 — московское время).