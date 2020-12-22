В главном музейном комплексе уже работают пять современных интерактивных навигационных киосков. Они установлены у Иорданской и Церковной лестниц, где начинается визит в Эрмитаж для большинства посетителей, а также в точках-перекрёстках по пути следования по залам музея.

Киоски помогут ориентироваться в существующих маршрутах, находить короткий путь до интересующего зала или экспоната, перемещаться по музею без нарушения схемы движения и прокладывать путь до нужных объектов инфраструктуры. Навигационный киоск также позволит найти ответ на самый часто задаваемый вопрос — "Как пройти к выходу?".

Каждый посетитель может получить индивидуальный маршрут по музею, выбрав интересующую его тему или исходя из времени, которым он располагает.

"Это очень актуально в существующих условиях жёсткой маршрутизации движения по музею. Для удобства посетителей предусмотрена возможность скачивать получившийся маршрут на мобильный телефон", — говорится в сообщении.

В киосках можно найти и другую полезную информацию, например, о шедеврах коллекции, о событиях и выставках в музее. С помощью встроенной камеры посетители смогут сделать фотографию на память о визите в музей и отправить её себе на электронную почту.