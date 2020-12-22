"Мы улучшаем инвестиционную привлекательность дальневосточных территорий для бизнеса. Сегодня получить льготное финансирование могут инвестиционные проекты стоимостью свыше 250 млн рублей. Снизим эту сумму в 5 раз — до 50 млн рублей, и более чем вдвое уменьшим ставку кредитования — с 5% до 2% соответственно", — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.

"Это сделает для инвесторов более доступными длинные кредиты от государства и существенно расширит возможность участия малого и среднего бизнеса в реализации приоритетных проектов в различных отраслях экономики на Дальнем Востоке", — добавил он.

Согласно сообщению правительства, льготные кредиты выдаются на создание инфраструктуры и производственных мощностей в различных отраслях. "В приоритете — транспорт, энергетика, сельское хозяйство, туризм и поддержка проектов, запущенных на территориях опережающего развития", — говорится в сообщении. Методика отбора дальневосточных инвестиционных проектов для оказания господдержки была утверждена постановлением правительства в 2014 году.