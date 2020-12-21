В понедельник ФАС признала, что Booking.com нарушил нарушила пункт 3 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции, злоупотребив доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах размещения. По данным службы, сервис навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. ФАС выдаст Booking.com предписание с требованием исключить из договоров с гостиницами условия о широком и об узком паритете, как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются.

"Мы разочарованы решением российского антимонопольного ведомства. Индустрия путешествий и туризма, которая понесла значительный ущерб вследствие пандемии, нуждается в честной конкуренции и равных условиях, позволяющих отельерам предлагать свои объекты миллионам потребителей по всему миру. Все участники туриндустрии переживают непростые времена, но мы рассчитываем и впредь поддерживать наших партнеров в России, обеспечивая столь необходимый в текущей ситуации спрос и тем самым способствуя скорейшему восстановлению отрасли", — прокомментировали в Booking.com решение антимонопольной службы.

Там напомнили, что для партнеров, предпочитающих абсолютно бесплатно рекламировать свои объекты на Booking.com, компания осуществляет перевод контента и клиентскую поддержку на 44 языка, инвестирует средства в рекламное продвижение объектов размещения через различные традиционные и цифровые каналы.

"Принимая это во внимание, мы считаем справедливым, что отели указывают на Booking.com по крайней мере ту же цену, что и на их собственном веб-сайте. Кроме того, это также дает гарантию того, что отели, воспользовавшись всеми бесплатными сервисами Booking.com для продвижения своих объектов, не станут указывать завышенные цены на нашей платформе", — говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Антимонопольное дело было возбуждено на основании обращения организации "Опора России" в конце 2019 года.