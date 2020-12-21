"ФАС завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании Booking.com. По результатам его рассмотрения компания признана нарушившей пункт 3 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. Дело в отношении Booking.com было возбуждено на основании обращения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", — говорится в сообщении ведомства.

По его данным, Booking.com навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. Под такими каналами понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей и других средств размещения.

"Таким образом, условия о паритете могут приводить к тому, что отели, гостиницы и другие средства размещения не могут установить цену на свои гостиничные услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com. Также паритет может ограничивать гостиницы в формировании в различных каналах продаж свободных предложений услуг, отличающихся качественно и количественно в зависимости от их способа распространения. Указанные действия Booking.com по навязыванию средствам размещения невыгодных условий договоров приводят к ограничению конкуренции на рынке услуг соответствующих агрегаторов информации. Также они ущемляют интересы отелей, гостиниц и других средств размещения в сфере предпринимательской деятельности", — сообщает ФАС.

Как подчеркивается в сообщении антимонопольного ведомства, рассмотрение дела в отношении Booking.com показало, что российские гостиницы зависят от компании, и любое ее действие может оказывать прямое влияние как на коммерческую деятельность гостиниц, так и на потребителей гостиничных услуг.

"В такой ситуации важно пресекать любые антиконкурентные практики агрегаторов, замыкающих целые группы потребителей на своих услугах и препятствующих им в получении нужных услуг у других участников рынка. Установление различных паритетов со стороны Booking.com — яркий пример таких практик", — цитирует пресс-служба заместителя руководителя ФАС Алексей Доценко.

ФАС России планирует выдать Booking.com предписание с требованием исключить из договоров с гостиницами условия о широком и об узком паритете, как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются.

Антимонопольное дело было возбуждено на основании обращения организации "Опора России" в конце 2019 года.