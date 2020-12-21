По его словам, несмотря на массовость и очевидную популярность автомобильного туризма в Российской Федерации общественные отношения, возникающие в этой сфере, системно не регулируются.

"В профильных нормативных правовых актах, регулирующих туристскую сферу, не закреплены основные понятия, используемые в автотуризме, на федеральном уровне не выработаны и не предусмотрены эффективные меры по созданию необходимой для удовлетворения потребностей участников дорожного движения инфраструктуры. Законопроект предусматривает комплексные меры, которые позволят создать нормативную базу для развития автомобильного туризма, закрепить за автотуризмом статус приоритетного направления развития, создать понятийный аппарат, классифицировать различные объекты автомобильного туристского сервиса", — рассказал Кривоносов.

Кроме того, законопроект предлагает ввести добровольную классификацию кемпингов как одного из основных видов средств размещения в рамках индустрии автомобильного туризма.

"Также требуют пересмотра подходы к размещению инфраструктуры на популярных среди автотуристов скоростных дорогах. К примеру, нормативные требования к размещению мотелей и кемпингов на популярных туристских трассах М-10 "Россия" и М-4 "Дон" составляют одна единица на 150 км. Указанные показатели, очевидно, нуждаются в изменении, так как в результате часть дорог "Золотого кольца" не относятся к категориям "автомагистраль (IA)", "скоростная автомобильная дорога (IБ)", "нескоростная автомобильная дорога (IВ)", — подчеркнул Кривоносов.

По его словам, из-за действующей классификации размещение на указанных трассах мотелей, кемпингов, а также многофункциональных зон дорожного сервиса нормативно не обязательно. В связи с этим авторы документа предлагают предоставить правительству возможность устанавливать повышенные требования к обеспечению определенных автомобильных дорог объектами дорожного сервиса, в том числе многофункциональными зонами дорожного сервиса, и перечню услуг, оказываемых на таких объектах.

"Законопроект предусматривает введение новых понятий: "туризм автомобильный", "кемпинг", "караван", "туристический кластер", "автотуристский кластер", закрепляет приоритет развития туристских, автотуристких кластеров через государственно-частное партнерство и другие механизмы привлечения внебюджетного финансирования, возлагает на Ростуризм по туризму обязанности по содействию развития туристских кластеров", — рассказал Кривоносов.

По мнению депутата, признание за автомобильным туризмом статуса приоритетного направления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях будет способствовать развитию этого вида туризма и позволит привлечь средства федерального бюджета и частные инвестиции.

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования автомобильного туризма и реализации туристского кластера в Российской Федерации" внесли также глава профильного комитета Борис Пайкин, его заместители Вячеслав Фетисов и Артур Таймазов, член комитета по международным делам Андрей Скоч.