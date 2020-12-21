"Решение было принято совместно с Португалией, и оно выразится также в усилении контроля на границе с Гибралтаром", — цитирует издание заявление властей.

Прекратить принимать авиарейсы из Великобритании также решили Чехия и Канада, уточняет The Guardian.

Европейские и британские СМИ пишут в понедельник, что европейские страны, как и ряд государств в других частях света, остановили транспортное сообщение с Великобританией из опасения занести новую разновидность вируса COVID-19.

Запрет на поездки в Британию власти многих государств ввели либо в воскресенье, либо с понедельника, и он во многих странах будет действовать как минимум до конца этого года. Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что новый штамм вируса "выходит из-под контроля". В Дании, Италии и Нидерландах уже зафиксировали его на своих территориях.