"Культурные и туристические мероприятия, любые празднования в канун Нового года недопустимы. Наша цель – избежать массовых собраний людей в ситуации, когда весь мир борется с пандемией коронавируса", — цитирует газета представителей Минтуризма.

В частности, под запрет попали новогодние вечеринки, свадьбы и другие собрания в закрытых помещениях.

В Минтуризма также призвали к "неукоснительному соблюдению всех мер предосторожности". Рестораны, кафе и отели, которые их нарушат, понесут наказание.

"Отмена новогодних вечеринок стала неожиданностью для туристов, которые собирались отметить Новый год с артистами. Сейчас они пытаются вернуть свои деньги. В свою очередь некоторые музыканты объявили, что заберут половину гонорара даже в случае отмены выступления", — пишет издание.

Ночные клубы в Египте также будут закрыты до специального уведомления.

Россия возобновила авиасообщение с Каиром в начале сентября.