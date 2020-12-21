"Данный арт-объект будет демонтирован и передан на хранение в муниципальное предприятие. Бюджетных средств на его создание потрачено не было", — сообщила "Интерфаксу" замглавы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова.

Памятник был открыт в Нововоронеже 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка. По местной легенде, Алёнка пришла на Дон, нашла красивое место у небольшого ручья и позвала туда людей. Они основали селение.

Внешний вид памятника вызвал общественный резонанс. В соцсетях его посчитали пугающим, в частности, из-за непропорционального тела и широко распахнутых глаз. Местные жители также высказывали просьбы демонтировать памятник.